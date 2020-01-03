Федоров похвастался достижениями Кабмина и оценил его работу на 10 баллов

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров оценивает работу Кабинета Министров на 10 баллов из 10.

Об этом он сказал в интервью "Радио Сводоба", передают Українські Новини.

"Это лучшая команда, в которой я работал вообще. Я высоко оцениваю, на все 10 баллов", - сказал Федоров.

В числе своих достижений за время работы в Кабмине он назвал создание мобильных приложений для предоставления государственных услуг в электронной форме, в частности создание сервиса, позволяющего пользоваться электронным водительским удостоверением и техпаспортом на автомобили, который запущен в тестовом режиме.

Он также отметил, что вскоре появится возможность пользоваться электронным студенческим билетом.

В числе достижений он также назвал запуск электронного кабинета застройщика с предоставлением 9 видов услуг, перезапуск регистрации физлиц-предпринимателей и предприятий.

Он также сообщил, что с 1 января запускается сервис "е-Малятко" с предоставлением 8 видов услуг.

Как сообщали Українські Новини, Михаил Федоров выступает за координацию Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) сферы здравоохранения.

Тем временем, первая заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за ноябрь составила 34 тыс. гривен.