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03 января 2020, пятница, 12:49 46
Кабмин 2020-01-03T13:00:01+02:00
Українські Новини
Федоров похвастался достижениями Кабмина и оценил его работу на 10 баллов

Федоров похвастался достижениями Кабмина и оценил его работу на 10 баллов

Ярина Вацяк
Министры, Правительство, Михаил Федоров, Кабмин
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров оценивает работу Кабинета Министров на 10 баллов из 10.

Об этом он сказал в интервью "Радио Сводоба", передают Українські Новини.

"Это лучшая команда, в которой я работал вообще. Я высоко оцениваю, на все 10 баллов", - сказал Федоров.

В числе своих достижений за время работы в Кабмине он назвал создание мобильных приложений для предоставления государственных услуг в электронной форме, в частности создание сервиса, позволяющего пользоваться электронным водительским удостоверением и техпаспортом на автомобили, который запущен в тестовом режиме.

Он также отметил, что вскоре появится возможность пользоваться электронным студенческим билетом.

В числе достижений он также назвал запуск электронного кабинета застройщика с предоставлением 9 видов услуг, перезапуск регистрации физлиц-предпринимателей и предприятий.

Он также сообщил, что с 1 января запускается сервис "е-Малятко" с предоставлением 8 видов услуг.

Как сообщали Українські Новини, Михаил Федоров выступает за координацию Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) сферы здравоохранения.

Тем временем, первая заработная плата вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова за ноябрь составила 34 тыс. гривен.

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