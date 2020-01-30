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30 січня 2020, четвер, 15:33 8 Документ
Економіка 2020-01-30T15:34:01+02:00
Українські Новини
Deutsche Bahn не отримає винагороду у рамках меморандуму по "Укрзалізниці"

Deutsche Bahn не отримає винагороду у рамках меморандуму по "Укрзалізниці"

Александр Дмитриенко
Deutsche Bahn, Мінінфраструктури, Укрзалізниця, Меморандум

Підписаний 22 січня у Давосі меморандум між Мінінфраструктури та німецьким державним залізничним оператором Deutsche Bahn, яким планується залучення Deutsche Bahn до співпраці з реформування "Укрзалізниці", не передбачає винагороду для німецької компанії.

Про це йдеться у відповіді Мінінфраструктури на запит Українських Новин.

Згідно з текстом меморандуму, сторони домовилися про вивчення можливості створення стратегічного альянсу між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn з метою обміну досвідом між компаніями.

Також меморандум передбачає оцінку можливості співпраці з метою імплементації європейського досвіду реформування сектору залізничних перевезень.

Зазначений меморандум був підписаний міністром інфраструктури Владиславом Криклієм з українського боку та керівником департаменту зовнішніх зв'язків Deutsche Bahn з німецької сторони.

Як повідомляли Українські Новини, Deutsche Bahn все-таки буде консультувати "Укрзалізницю" в питаннях оперативного управління

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