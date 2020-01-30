У 2019 "Сєверодонецький "Азот" у 3 рази збільшив виробництво міндобрив

У 2019 підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до складу компанії Ostchem, випустило 384,09 тис. тонн мінеральних добрив, що в 3 рази більше, ніж у 2018 році.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

"У 2019 ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, випустило 384,09 тис. тонн мінеральних добрив", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, за вказаний період було випущено аміачної селітри - 371,66 тис. тонн, аміаку водного технічного - 1,65 тис. тонн, КАС (карбамідо-аміачна суміш) -10,78 тис. тонн.

Також у 2019 році об'єднання випустило 296,2 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"З середини березня 2019 року підприємство частково відновило випуск мінеральних добрив. Зростання обсягів виробництва - 299% порівняно з минулим роком. Масштабний і важливий для нас проєкт року - початок виробництва продукції на новій установці з отримання рідких добрив КАС. Результат: ми випустили в 2 рази більше КАС, ніж роком раніше, коли використовували тимчасову технологічну схему виробництва КАС", - сказано в повідомленні з посиланням на слова голови правління підприємства Леоніда Бугаєва.

У повідомленні сказано, що в 2019 році сукупні капітальні інвестиції на підприємстві становили 32,73 млн гривень.

Крім монтажу установки з отримання КАС, важливими для роботи підприємства проектами стали проєкт модернізації аміачно-холодильної установки в цеху виробництва аміаку 1-А, капітальні ремонти в цеху виробництва азотної кислоти, цеху пароснащення і загальнокомбінатівських комунікацій і низці інших підрозділів.

В 2018 році підприємство випустило 128,44 тис. тонн мінеральних добрив: 97,44 тис. тонн товарної аміачної селітри; 24,42 тис. тонн товарного карбаміду; 5,37 тис. тонн рідких добрив азотних КАС; 1,21 тис. тонн товарного аміаку водного технічного. Також було випущено 8,42 тис. тонн товарного аміаку; 79,05 тис. тонн неконцентрированної азотної кислоти.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 черкаський "Азот" виробив 1,6 млн тонн азотних міндобрив

"Сєверодонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.