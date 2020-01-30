"Наша Перемога" — "Інтер" кожен день буде показувати сюжети про війну до 75-річчя Перемоги

На честь 75-річчя Великої Перемоги на телеканалі "Інтер" стартує спецпроект "Наша Перемога". В програмі "Ранок з Інтером" з цього тижня будуть виходити сюжети, присвячені важливим подіям Великої Вітчизняної війни та людям, завдяки яким стала можлива Перемога. Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу "Інтер". ""Інтер" завжди приділяє увагу значущим історичним подіям, ми усвідомлюємо масштаб того, що відбувалося 75 і більше років тому", – говорить головний редактор телеканалу Антон Нікітін. За словами Нікітіна, до 75-річчя Перемоги у "Ранку з Інтером" було вирішено зробити рубрику-календар зі спогадами про значущі події, які відбулися в цей день на фронтах Великої Вітчизняної війни, про легендарних полководців і людей, які вчинили видатні подвиги. Проект "Наша Перемога" можна побачити в програмі "Ранок з Інтером" з понеділка по п'ятницю з 07:00 до 10:00. Спецпроект розкаже про: зняття блокади Ленінграда; звільнення концтабору Аушвіц; Корсунь-Шевченківську битву; Ялтинськуконференцію; капітуляцію німецького фельдмаршала Фрідріха Паулюса; подвиг капітана підводного човна "С-13" Олександра Марінеско, який потопив німецький лайнер "Вільгельм Густлофф" з елітою німецького військового флоту на борту; багато інших подій Великої Вітчизняної війни. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1KaaRZbgda0" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=fploZHGABSw" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tXWpSW1M_0I" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, документальний проект про концтабор Аушвіц, знятий телеканалом "Інтер", став фільмом відкриття "Міжнародної Кіноасамблеї на Дніпрі – 2020". Його прем'єра в ефірі відбулася в понеділок, 27 січня.