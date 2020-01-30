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  • "Наша Перемога" — "Інтер" кожен день буде показувати сюжети про війну до 75-річчя Перемоги
30 січня 2020, четвер, 14:39 8
Життя 2020-01-30T14:51:05+02:00
Українські Новини
"Наша Перемога" — "Інтер" кожен день буде показувати сюжети про війну до 75-річчя Перемоги

"Наша Перемога" — "Інтер" кожен день буде показувати сюжети про війну до 75-річчя Перемоги

Елена Новикова
Велика Вітчизняна війна, Війна, Спецпроект, Телеканал Інтер, Наша Перемога

На честь 75-річчя Великої Перемоги на телеканалі "Інтер" стартує спецпроект "Наша Перемога". В програмі "Ранок з Інтером" з цього тижня будуть виходити сюжети, присвячені важливим подіям Великої Вітчизняної війни та людям, завдяки яким стала можлива Перемога. Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу "Інтер".

""Інтер" завжди приділяє увагу значущим історичним подіям, ми усвідомлюємо масштаб того, що відбувалося 75 і більше років тому", – говорить головний редактор телеканалу Антон Нікітін.

За словами Нікітіна, до 75-річчя Перемоги у "Ранку з Інтером" було вирішено зробити рубрику-календар зі спогадами про значущі події, які відбулися в цей день на фронтах Великої Вітчизняної війни, про легендарних полководців і людей, які вчинили видатні подвиги.

Проект "Наша Перемога" можна побачити в програмі "Ранок з Інтером" з понеділка по п'ятницю з 07:00 до 10:00.

Спецпроект розкаже про:

  • зняття блокади Ленінграда;
  • звільнення концтабору Аушвіц;
  • Корсунь-Шевченківську битву;
  • Ялтинськуконференцію;
  • капітуляцію німецького фельдмаршала Фрідріха Паулюса;
  • подвиг капітана підводного човна "С-13" Олександра Марінеско, який потопив німецький лайнер "Вільгельм Густлофф" з елітою німецького військового флоту на борту;
  • багато інших подій Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляли Українські Новини, документальний проект про концтабор Аушвіц, знятий телеканалом "Інтер", став фільмом відкриття "Міжнародної Кіноасамблеї на Дніпрі – 2020". Його прем'єра в ефірі відбулася в понеділок, 27 січня.

 

 

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