К 75-летию освобождения Освенцима сняли документальный фильм

Сегодня, 27 января 2020 года, 75-я годовщина освобождения польского города Освенцим, в котором нацисты организовали самую большую "фабрику смерти" – концентрационный лагерь Аушвиц. Телеканал "Интер" к этой дате снял документальный проект "Аушвиц. Инструкция по НЕприменению", по рассказанной очевидцами страшных событий истории, передает пресс-служба.

Премьера состоялась в эфире телеканала в понедельник, 27 января, в 22:00.

27 января 1945 года Освенцим был освобожден войсками Первого Украинского фронта. Солдаты, закаленные в боях и видевшие на войне разные зверства фашистов, в Освенциме плакали, как дети: настолько их шокировало увиденное. По официальным данным, в Освенциме было убито около 1,4 млн людей. Некоторые исследователи говорят о четырех миллионах погибших. Это советские пленные, поляки и огромное количество евреев. Аушвиц-2 Биркенау был центром массового истребления европейских евреев и стал одним из главных символов Холокоста. 27 января – День освобождения города Освенцим – провозглашен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Проект к освобождению Аушвица. Фото: Интер

В документальном проекте "Аушвиц. Инструкция по НЕприменению" рассказывается, как был устроен лагерь, какими методами пользовались нацисты для массового истребления людей. В фильме много воспоминаний бывших узников концлагеря. Это страшная правда, которую нужно знать, чтобы подобное никогда не повторилось.

В Аушвице, как и в других концентрационных лагерях, проходила четкая граница между любовью к своему народу и ненавистью к другим. Но "фабрики смерти" начались не с расстрелов, газовых камер и крематориев. Вначале были национализм, популизм, ксенофобия и ненависть. Годы пропаганды убеждали немецкое общество в том, что мир делится на "арийцев" и "низшие расы". И тысячи людей самых мирных профессий превратились в… убийц. Подававший надежды художник Адольф Гитлер, агроном Генрих Гиммлер, фермер Рудольф Хесс, врач Йозеф Менгеле, библиотекарь Эльза Кох... Все они свято верили, что делают благое дело и что уничтожение представителей "низших рас" – это проявление любви к своей нации. И сегодня есть люди, которые поддерживают идеи национал-социализма, отрицают Холокост, открыто носят знаки немецких подразделений СС. А это значит, что нацизм жив и технологии Аушвица могут быть применены где угодно и когда угодно.

https://www.youtube.com/watch?v=5fB6RV6Znks#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Зеленский встретился с бывшими узниками концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше.

Также Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима.