Кличко звернувся в Кабмін і парламент, щоб приєднати Коцюбинське до столиці

Мер Києва Віталій Кличко звернувся з листами до Міністра розвитку громад і територій, а також до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка з необхідністю приєднати селище Коцюбинське до Києва. Копію листів КМДА надали "Громаді Приірпіння".

"Це важливе рішення, яке підтримала і громада селища, і Київська міська рада, на жаль досі не погоджено Верховною Радою України", - пише мер столиці.

У своєму листі Кличко відзначає, що Коцюбинське - це анклав Києва і інфраструктура селища більшою мірою вже пов'язана з інфраструктурою столиці, зокрема системи опалення та водопостачання. Через те, що Коцюбинське залишається в області, жителі селища не можуть домогтися подовження гілок комунального транспорту. Маршрутки їздять менше 10 км до метро і коштують 7 гривень через те, що діє міжміський тариф.

Мешканці також хочуть мати картку киянина, яка дає пільги.

Лист Кличка щодо приєднання Коцюбинського до Києва. Документ: "Громада Приірпіння"

Як повідомляли Українські Новини, в Коцюбинському "волонтер" викрала 3-місячну дитину.



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