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30 січня 2020, четвер, 12:38 9
Суспільство 2020-01-30T12:39:23+02:00
Українські Новини
Кличко звернувся в Кабмін і парламент, щоб приєднати Коцюбинське до столиці

Кличко звернувся в Кабмін і парламент, щоб приєднати Коцюбинське до столиці

Валерия Драгомирова
Кабмін, Кличко Віталій, Київ, Коцюбинське
Коцюбинське. Фото: kievvlast.com.ua
Коцюбинське. Фото: kievvlast.com.ua

Мер Києва Віталій Кличко звернувся з листами до Міністра розвитку громад і територій, а також до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрія Клочка з необхідністю приєднати селище Коцюбинське до Києва. Копію листів КМДА надали "Громаді Приірпіння".

"Це важливе рішення, яке підтримала і громада селища, і Київська міська рада, на жаль досі не погоджено Верховною Радою України", - пише мер столиці.

У своєму листі Кличко відзначає, що Коцюбинське - це анклав Києва і інфраструктура селища більшою мірою вже пов'язана з інфраструктурою столиці, зокрема системи опалення та водопостачання. Через те, що Коцюбинське залишається в області, жителі селища не можуть домогтися подовження гілок комунального транспорту. Маршрутки їздять менше 10 км до метро і коштують 7 гривень через те, що діє міжміський тариф.

Мешканці також хочуть мати картку киянина, яка дає пільги.

 

 

Лист Кличка щодо приєднання Коцюбинського до Києва. Документ: Лист Кличка щодо приєднання Коцюбинського до Києва. Документ: "Громада Приірпіння"

Як повідомляли Українські Новини, в Коцюбинському "волонтер" викрала 3-місячну дитину.


Раніше голову ТВК Коцюбинського жорстоко побили біля її будинку.

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