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  • Поліція почала розслідувати як підпал загоряння авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові
30 січня 2020, четвер, 11:59 4
Події 2020-01-30T13:05:48+02:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати як підпал загоряння авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові

Поліція почала розслідувати як підпал загоряння авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові

Василь Трухан
Підпал автомобіля, Львів, Радіо Свобода, Галина Терещук
Фото ГУ ДержНС у Львівській області
Фото ГУ ДержНС у Львівській області

Поліція почала розслідувати як підпал загоряння в автомобілі журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галина Терещук. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також працівники інших служб та підрозділів поліції Львівської області.

Після локалізації пожежі було встановлено, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік.

"Над розкриттям цього злочину працюють найкращі фахівці. Ми робимо все можливе, щоб встановити обставини події, а також осіб, причетних до підпалу транспортного засобу. Власниця автомобіля - відома львівська журналістка, пов'язує це зі своєю професійною діяльністю", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Виконский.

Ця інформація буде перевірятися слідчим шляхом.

Як повідомляв Українські Новини, невідомі вночі підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галина Терещук.

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