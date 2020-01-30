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  • У Львівській області автомобіль з дипномерами намагався провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривень
30 січня 2020, четвер, 11:24 15
Події 2020-01-30T14:06:34+02:00
Українські Новини
У Львівській області автомобіль з дипномерами намагався провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривень

У Львівській області автомобіль з дипномерами намагався провезти контрабанду сигарет на 3 млн гривень

Василь Трухан
Контрабанда сигарет
Фото Галицької митниці
Фото Галицької митниці

Працівники Галицької митниці 29 січня вилучили контрабанду цигарок на 3 млн гривень на автомобілі з дипломатичними номерами в пункті пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні Галицької митниці, передають Українські Новини.

"29 січня 2020 ввечері у пункт пропуску "Шегині-Медика" для виїзду з України в Республіку Польща дипломатичної смугою руху заїхав автомобіль Citroen Jumper з дипломатичними номерними знаками", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з наявною інформацією Служби безпеки України про можливе використання підроблених дипломатичних документів працівники Галицької митниці Держмитслужби відразу направили автомобіль до місця поглибленого огляду, під час якого було виявлено близько 150 тис. пачок сигарет.

зокрема сигарети ТМ Copliment і Marlboro з українськими акцизними марками в кількості 115 тис. пачок вартістю понад 3 млн гривень.

Також виявлені сигарети ТМ Minsk без акцизних марок у кількості 40 тис. пачок, вартість яких буде встановлена експертом найближчим часом.

В даний час здійснюється документування порушення митних правил, відповідальність за які передбачена Митним кодексом.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року Кабінет Міністрів вирішив продовжити обговорення законопроекту про посилення відповідальності за контрабанду товарів.

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