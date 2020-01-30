Адвокат Трампа пообіцяв надати докази замаху на Шокіна

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази, які повинні підтвердити замах на колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Про це Джуліані написав у Twitter.

За його словами, буде оприлюднений медичний висновок, "яке підтверджує, що була спроба вбити ключового свідка у справі про подвійний підкуп Байдена-Порошенка - Віктора Шокіна".



За даними Джуліані, Шокіну поставив діагноз відомий австрійський лікар, "який підтверджує, що його ледь не вбили".

Скріншот: Twitter/@RudyGiuliani

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада 2015 року невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві.



3 листопада СБУ почала розслідувати замах на Шокіна. А Генпрокуратура виключила інсценізацію замаху на Шокіна.



Крім того, СБУ в жовтні 2019 року повідомила, що продовжує розслідувати справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна.



29 березня 2016 року Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Шокіна.

Тим часом Шокін розповів, як Луценко отримав посаду і як Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором.