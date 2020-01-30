Штормовий вітер, хуртовини та мокрий сніг: рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні

Сьогодні, 30 січня, в більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця, мокрий сніг та хуртовини. ДСНС попереджає про перший (жовтий) рівень небезпеки.

"30 січня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця, у Чернігівській і Сумській областях значний мокрий сніг, хуртовини (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ускладнення погодних умов викличе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

У Карпатах місцями припинення руху транспорту на дорогах (II рівень небезпеки).

По Києву і Київській області 30 січня вночі на дорогах ожеледиця, вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с.

31 січня в Україні очікується погіршення погодних умов.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (в Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.



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