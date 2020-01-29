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29 січня 2020, середа, 23:35 13
Європа 2020-01-30T01:15:02+02:00
Українські Новини
У Швеції введуть податок на пластикові пакети

У Швеції введуть податок на пластикові пакети

Анна Рудык
пакети, пластикові пакети, Екологія, відмова від пластику
Пакет. Фото: pixabay
Пакет. Фото: pixabay

Сьогодні, 29 січня, у Швеції парламент прийняв рішення ввести податок на пластикові пакети, які громадяни купують в магазинах, щоб покласти в них придбані товари. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал SVT.

Так, повідомляється, що за один пакет доведеться заплатити податок 3 шведські крони (приблизно 10 євроцентів). Це призведе до того, що пластиковий пакет, ймовірно, буде коштувати від шести до семи шведських крон для клієнта.

Наголошується, що податок вступить в силу з 1 березня 2020 року.

За даними уряду, він буде генерувати податкові надходження у розмірі 2,7 млрд шведських крон щорічно. Ці доходи повинні використовуватися для зниження податку на працю.

Шведська торгова організація промисловості має вирішальне значення, в тому числі тому, що більшість пакетів використовуються для сміття і спалюються.

У той же час експерти скептично ставляться до нового податку, адже його ініціатори не передбачили різницю між пакетами, що підлягають переробці та не підлягають. Крім того, новий податок не здатний змінити поведінку споживачів, які або спалюють пакети, або викидають у сміття.

Як повідомляли Українські Новини, Рада підтримала заборона пластикових пакетів з 2022 року.

Раніше супермаркети у Львові відмовилися від пластикових пакетів.

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