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29 січня 2020, середа, 21:35 21
Силові структури 2020-01-29T23:00:03+02:00
Українські Новини
СБУ викрила російську "ботоферму", яка займалася "мінуваннями" і фейками

СБУ викрила російську "ботоферму", яка займалася "мінуваннями" і фейками

Валерия Драгомирова
СБУ, росіяни, Донбас, Ботоферма
Ботоферма. Фото: прес-служба СБУ
Ботоферма. Фото: прес-служба СБУ

Служба безпеки України блокувала роботу "ботоферми", організованої громадянами Росії і переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

За даними департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, групування мало понад 500 активних акаунтів.

Через ці профілі і товариства його учасники розповсюджували в соцмережах недостовірну інформацію, підбурювали протестні настрої, а також здійснювали інформаційні атаки на акаунти вітчизняних чиновників.

"Ботоферму" також використовували і для розсилки анонімних повідомлень про замінування об'єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей, зокрема, торгово-розважальних центрів, станцій метро, автовокзалів.

Співробітники також з'ясували, що зловмисники надавали послуги з дистанційної реєстрації в месенджері Telegram анонімних акаунтів, каналів і спільнот для торгівлі зброєю, вибухівкою та наркотиками.

Під час обшуку за місцем розташування "ботоферми" в орендованому офісі правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, майже 2000 SIM-карт і різне обладнання.

Також вони вилучили чорнові записи про реєстрацію користувачів соціальних мереж, які розміщували провокаційні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

СБУ встановила особи організаторів. Слідчі дії тривають.

Ботоферма. Фото: прес-служба СБУБотоферма. Фото: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала в Маріуполі бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який брав участь в обстрілі позицій українських військ в Торецьку (Донецька область) в 2014-2016 роках.

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