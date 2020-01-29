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29 січня 2020, середа, 19:23 19
Суспільство 2020-01-29T21:00:04+02:00
Українські Новини
Корупція і війна на Донбасі найбільше заважають розвитку України, - опитування

Корупція і війна на Донбасі найбільше заважають розвитку України, - опитування

Валерия Драгомирова
Опитування, Війна, Донбас, Корупція
Танк. Фото: Facebook/ОНС
Танк. Фото: Facebook/ОНС

По 69% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, вважають, що корупція і війна на Донбасі найбільше заважають розвитку України.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, які, на їх думку, проблеми найбільше заважають розвитку України.

Також 31% вважає, що проблема в засиллі олігархів в економіці, 25% - у відсутності професіоналів при владі, міграції та виїзді працездатного населення з країни, 17% - в популізмі політиків, 12% - в пасивності громадян.

На питання про те, чи зможе Україна подолати наявні проблеми та складнощі, 80% відповіли, що Україна здатна подолати наявні труднощі, правда, на найближчі кілька років сподіваються 25%, а 55% відносять можливість успіху на більш віддалену перспективу.

А зовсім не вірять у здатність країни подолати труднощі тільки 11%.

Було опитано 2 018 повнолітніх респондентів зі всіх регіонів, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донбасу.

Фінансування дослідження було надано посольством Нідерландів в Україні.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленському.

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