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29 січня 2020, середа, 18:32 174
Бізнес 2020-01-29T23:00:04+02:00
Українські Новини
Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивною" урядову стратегію реконструкції доріг

Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивною" урядову стратегію реконструкції доріг

Сергій Паламаренко
Олександр Ярославський, DCH Group, Кабмін, Стратегія реконструкції доріг, Дорожнє будівництво
Олександр Ярославський. Фото: прес-служба
Олександр Ярославський. Фото: прес-служба

Власник та президент групи DCH Олександр Ярославський вважає, що Кабінет Міністрів України підготував дуже конструктивну стратегію реконструкції та розвитку дорожньої інфраструктури країни, яка цікава для приватного бізнесу.

Про це Ярославський заявив на святкуванні 215-річчя Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під час спілкування з харківськими журналістами.

"Я дивився на якість доріг, і вирішив: якщо не ми, то хто? Була величезна нарада (уряду), там був представлений план. Там все чітко. Зайдіть на сайт Кабміну - там все розписано детально. Молодці, звичайно. Уряд провів підготував гарну роботу з презентації плану реконструкції будівництва доріг. Там все є", - Ярославський прокоментував свою заяву про намір групи DCH взяти участь у будівництві дорожньої інфраструктури.

Двома днями раніше в кулуарах проведеної Кабміном та Державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор" презентації стратегії розвитку дорожньої інфраструктури "Дороги UA 2020" Олександр Ярославський повідомив про плани створити новий бізнес-напрям "DCH Дороги".

"Ми прийняли рішення, що DCH буде брати участь у дорожньому будівництві. Ми зараз готуємося до цього та будемо брати участь у тендерах", - сказав Ярославський, додавши, що компанія готова до 2020 року виконати обсяг робіт на 100-300 млн доларів.

"Ми вже провели переговори, я давно готувався до цього та знав, що ми будемо брати участь в будівництві доріг. Просто чекав план уряду", - уточнив бізнесмен.

Ярославський зазначив, що, насамперед, його цікавить будівництво доріг у Харківській та Дніпропетровській областях. "У DCH є досвід будівництва інфраструктурних об'єктів. До чемпіонату з футболу ми побудували аеропорти, стадіони, готелі, дороги навколо стадіону будували. Для нас цей бізнес не новий", - підкреслив президент DCH.

Нагадаємо, Олександр Ярославський є членом наглядової ради Харківського університету ім. Каразіна, почесним доктором цього ВНЗ та системно підтримує його.

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