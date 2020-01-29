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29 січня 2020, середа, 18:00 8
Економіка 2020-01-29T19:15:02+02:00
Українські Новини
Держпродспоживслужба має намір позапланово перевірити виробників вершкового масла

Держпродспоживслужба має намір позапланово перевірити виробників вершкового масла

Валерия Драгомирова
Держпродспоживслужба, підприємці, Позапланова перевірка, вершкове масло
Вершкове масло. Фото: specialfood.ru
Вершкове масло. Фото: specialfood.ru

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів має намір провести позапланові перевірки 9 виробників і реалізаторів солодковершкового масла.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Згідно з дорученням головного ветеринарного інспектора України Бориса Кобаля в Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській і Дніпропетровській областях будуть проведені позапланові заходи державного контролю ряду виробників масла солодковершкового", - сказано в ньому.

Підставою для проведення зазначених перевірок є передані в Держпродспоживслужбу результати лабораторних досліджень зразків масла, відібраних громадськими активістами та журналістами під час масштабного медійного проекту "СТОП фальсифікат. Масло".

В рамках зазначеного проєкту факти невідповідності виробництва або обігу масла було встановлено в ТОВ "Миколаївмолпром" (Миколаїв, ТМ Pastoral), ТОВ "Фірма Апрель" (Харків, ТМ "Апрель"), ТОВ "Титан" (Одеська область, ТМ "Кілія" , виробництво на замовлення ТОВ "Таврія-В"), ТОВ "Івано-Франківський міськмолокозавод" (Івано-Франківськ, ТМ "Франківськ"), ТМ "Наш Продукт" (private label для мережі магазинів "Колібріс"), ДП "Старокостянтинівський молочний завод "(входить у компанію "Укрпродукт Груп", ТМ "Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина"), ТОВ "Богодухівський молокозавод" (Харківська область, ТМ "Селянське"), ТОВ "Інтер-мол" (Дніпро, ТМ "Томаківка").

У ході заходів контролю будуть вивчені питання реєстрації операторів ринку, наявність експлуатаційних дозволів на потужності з виробництва або зберігання харчових продуктів тваринного походження.

Як повідомляли Українські Новини, Асоціація виробників молока (АВМ) констатує, що на даний момент обсяг фальсифікованої молочної продукції в Україні досяг 30%.

Також Держпродспоживслужба розповіла, яке масло в Україні підроблене.

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