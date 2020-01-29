підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Білоруська асоціація журналістів вважає, що законопроект Бородянського може "підім'яти" журналістське самоврядування
29 січня 2020, середа, 17:03 13
ЗМІ 2020-01-29T19:15:03+02:00
Українські Новини
Білоруська асоціація журналістів вважає, що законопроект Бородянського може "підім'яти" журналістське самовряд

Білоруська асоціація журналістів вважає, що законопроект Бородянського може "підім'яти" журналістське самоврядування

Ярина Вацяк
НСЖУ, БАЖ, Закон про медіа, Володимир Бородянський
Андрій Бастунцев. Фото: nsju.org
Андрій Бастунцев. Фото: nsju.org

Голова незалежної білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрій Бастунцев вважає, що ініціатива міністра гуманітарної політики Володимира Бородянського з регулювання ринку медіа насправді може вводитися в Україні для того, щоб "підім’яти під себе" журналістське самоуправління.

Так Бастунцев прокоментував національній спілці журналістів (НСЖУ) український законопроект, опираючись на білоруський досвід.

"Я не мав можливості детально вивчити український законопроект. Проте деякі речі викликають у мене напруження. Найперше – напрямок цього законопроекту. Він, як на мене, відображає бажання держави посилити контроль над медіасферою в Україні. При цьому, не завжди це посилення буде відповідати правилам, стандартам Європейської конвенції з прав людини. Якщо обговорювати конкретні положення, то деякі з них відрізняються на краще від положень білоруського закону, деякі ж не вписуються у білоруську правову систему. Наприклад, введення до Закону про ЗМІ штрафних санкцій. У нас це прописано у кодексі про адміністративні правопорушення і кримінальному кодексі. Однак сам хід думок тих, хто розробляв проект, співпадає з ходом думок білоруських законодавців", - зазначив він.

Бастунцев зазначив, що саме пункт про встановлення штрафів для журналістів за недостовірну інформацію у контексті закону звучить розпливчато.

"Мені дуже не сподобався розділ законопроекту, що присвячений створенню асоціації журналістів. Те, що повинно бути органом самоуправління у громадянському суспільстві потрапляє під контроль держави. Більш того, держава намагається увійти в сферу професійної етики журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у свій час звертав увагу на те, що держава не може втручатися у сферу професійної етики, а, тим паче, самоуправління журналістів. Ми зараз бачимо, що органи влади намагаються цю сферу журналістського самоуправління підім’яти під себе. Це, на мій погляд, недопустимо", - сказав голова БАЖ.

Також Бастунцев зазначив, що Білорусь перебуває в різних умовах, оскільки Україна перебуває в стані війни і закон може бути націлений саме на зовнішню інформацію, проте, може бути використаний і проти висловлення думок в інших випадках.

"В Україні обґрунтування нового законодавства все ж має певний напрямок на зовнішню інформацію, але ці ж норми можна використовувати і в будь-якому іншому випадку. Не лише проти російської пропаганди, але і проти журналістів, блогерів, які отримали критичну до влади інформацію, і не завжди можуть довести її достовірність. Поки що в Білорусі це лише слова міністра. Ми не знаємо, коли це з’явиться. Проте у нас вже дуже конкретно посилився тиск на незалежні медіа, і я думаю, що ці фрази тежспрямовані проти саме незалежних медіа", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, Бородянський провів презентацію своїх ініціатив за новим медійного закону. За словами міністра, гряде серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Раніше Національна спілка журналістів України вже заявляв, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.

 

Більше новин про: НСЖУ БАЖ Закон про медіа Володимир Бородянський

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Новини
Підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня 18:55
Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ 18:47
Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивної" урядову стратегію реконструкції доріг 18:32
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів 18:29
Льовочкіна розповіла в ПАРЄ, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними 18:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok