Білоруська асоціація журналістів вважає, що законопроект Бородянського може "підім'яти" журналістське самоврядування

Голова незалежної білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрій Бастунцев вважає, що ініціатива міністра гуманітарної політики Володимира Бородянського з регулювання ринку медіа насправді може вводитися в Україні для того, щоб "підім’яти під себе" журналістське самоуправління.

Так Бастунцев прокоментував національній спілці журналістів (НСЖУ) український законопроект, опираючись на білоруський досвід.

"Я не мав можливості детально вивчити український законопроект. Проте деякі речі викликають у мене напруження. Найперше – напрямок цього законопроекту. Він, як на мене, відображає бажання держави посилити контроль над медіасферою в Україні. При цьому, не завжди це посилення буде відповідати правилам, стандартам Європейської конвенції з прав людини. Якщо обговорювати конкретні положення, то деякі з них відрізняються на краще від положень білоруського закону, деякі ж не вписуються у білоруську правову систему. Наприклад, введення до Закону про ЗМІ штрафних санкцій. У нас це прописано у кодексі про адміністративні правопорушення і кримінальному кодексі. Однак сам хід думок тих, хто розробляв проект, співпадає з ходом думок білоруських законодавців", - зазначив він.

Бастунцев зазначив, що саме пункт про встановлення штрафів для журналістів за недостовірну інформацію у контексті закону звучить розпливчато.

"Мені дуже не сподобався розділ законопроекту, що присвячений створенню асоціації журналістів. Те, що повинно бути органом самоуправління у громадянському суспільстві потрапляє під контроль держави. Більш того, держава намагається увійти в сферу професійної етики журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у свій час звертав увагу на те, що держава не може втручатися у сферу професійної етики, а, тим паче, самоуправління журналістів. Ми зараз бачимо, що органи влади намагаються цю сферу журналістського самоуправління підім’яти під себе. Це, на мій погляд, недопустимо", - сказав голова БАЖ.

Також Бастунцев зазначив, що Білорусь перебуває в різних умовах, оскільки Україна перебуває в стані війни і закон може бути націлений саме на зовнішню інформацію, проте, може бути використаний і проти висловлення думок в інших випадках.

"В Україні обґрунтування нового законодавства все ж має певний напрямок на зовнішню інформацію, але ці ж норми можна використовувати і в будь-якому іншому випадку. Не лише проти російської пропаганди, але і проти журналістів, блогерів, які отримали критичну до влади інформацію, і не завжди можуть довести її достовірність. Поки що в Білорусі це лише слова міністра. Ми не знаємо, коли це з’явиться. Проте у нас вже дуже конкретно посилився тиск на незалежні медіа, і я думаю, що ці фрази тежспрямовані проти саме незалежних медіа", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, Бородянський провів презентацію своїх ініціатив за новим медійного закону. За словами міністра, гряде серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

Раніше Національна спілка журналістів України вже заявляв, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.