"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників

Депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Сергій Гривко, Анатолій Остапенко та Микола Бабенко пропонують парламенту внести до Кодексу законів про працю додаткові підстави для звільнення працівників.

Про це йдеться в законопроекті №2584, який зареєстрований у Раді 12 грудня 2019 року, передають Українські Новини.



Пропонований законопроект свідчить, що розірвання трудового договору може проводитись власником або уповноваженим ним органом у випадку невиконання розпоряджень роботодавця, відсутність на роботі протягом дня без поважних причин, порушення зобов'язань нерозголошення комерційної таємниці та втрати довіри до працівника.



Крім того, депутати пропонують встановити, що власник або уповноважений ним орган у зв'язку з втратою довіри до працівника має право за власною ініціативою розірвати з ним трудовий договір.



За домовленістю сторін терміни попередження можуть бути замінені грошовою компенсацією у розмірі подвійного середнього заробітку працівника за кожний календарний день зменшення терміну повідомлення.



Власник або уповноважений ним орган має право без згоди працівника замінити терміни попередження грошовою компенсацією в чотири розміри середньоденного заробітку за кожний календарний день зменшення терміну такого попередження.



У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, договір розривається власником або уповноваженим ним органом, або рекомендованим листом про вручення інформації про розірвання трудового договору.



Також пропонується виключити пункт, в якому рішення щодо звільнення виноситься на суд профспілкової організації.



Також зазначено, що звільнення працівника не допускається з поважних причин: членства працівника у профспілці; участі у страйку, організованого відповідно до вимог законодавства; оскарження дій роботодавця за звинуваченням у порушенні трудового законодавства або звернення у відповідні органи; звільнення не повинно бути пов'язано з расою, кольором шкіри, статтю, сімейним становищем, сімейними обов'язками, вагітністю і материнством, віросповіданням, політичними поглядами, національністю, соціальним походженням.



Як повідомляли Українські Новини, наприкінці грудня Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді внести цілий ряд змін у трудове законодавство, у тому числі встановити трудовий договір єдиним джерелом регулювання трудових відносин і замінити попередження про звільнення працівника за ініціативою роботодавця грошовою компенсацією.