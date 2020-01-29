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29 січня 2020, середа, 18:01 6
Афіша 2020-01-29T19:00:02+02:00
Українські Новини
Вийшов трейлер фільму "Блідий кінь" за Агатою Крісті

Вийшов трейлер фільму "Блідий кінь" за Агатою Крісті

Кира Молчанова
Кінофільми, Фільми, Трейлер, Агата Кристи, Детектив, Трейлер фільму

Американський стриминговый сервіс Amazon Prime Video, який випустив у жовтні минулого року перший офіційний трейлер серіалу Star Trek: Picard ("Зоряний шлях: Пікард"), презентував трейлер фільму "Блідий кінь" за романом британської письменниці Агати Крісті. Відео з'явилося на YouTube-каналі сервісу.

За сюжетом кінострічки, молодий історик Марк Істербрук починає розслідувати вбивство священика. В одязі покійного знаходять список прізвищ. Герой з'ясовує, що всі ці люди померли при загадкових обставинах. Істербрук відмовляється вірити, що до смерті причетні надприродні сили.

У головних ролях знялися Руфус Шевелл, Кайа Скоделаріо, Шейла Атім, Медлин Бауер, Джорджина Кемпбелл та інші.

Прем'єра стрічки запланована на стрімінговому сервісі на 13 березня.

Як повідомляли Українські Новини, кінокомпанія Universal Pictures в один день опублікувала тизер і трейлер бойовика "Форсаж 9" з Віном Дізелем.

До цього Sony Pictures показала перший трейлер комедійно-драматичного фільму Holly Slept Over з Бріттні Лоуер у головній ролі.

Раніше стало відомо, на які кінопрем'єри можна сходити в кінці січня.

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