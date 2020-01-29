У всіх школах Маріуполя оголосили карантин через грип і ГРВІ

Маріуполь (найбільше місто на підконтрольній території Україні Донецької області) вирішив призупинити заняття у всіх школах з 30 січня у зв'язку із збільшенням випадків захворювання школярів на грип і гострі респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії Маріуполя з посиланням на наказ департаменту освіти в середу, передають Українські Новини.

Також заняття припинені у всіх закладах позашкільної освіти.

"У зв'язку із щоденним збільшенням кількості учнів, хворих респіраторними інфекціями... з 30 січня року призупинено навчальний процес в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста", - йдеться в повідомленні.

Заняття відновляться після стабілізації захворюваності та відповідного наказу департаменту освіти.

За даними на 28 січня захворіли 14% учнів шкіл.

Як повідомляли Українські Новини, з-за спалаху грипу в 8 областях України закрили школи.

Також в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин.