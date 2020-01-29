У Запорізькій області жінка померла від грипу

У Запорізькій області померла жінка, у якої клінічно діагностовано грип та пневмонія. Зараз проводяться лабораторні дослідження на виявлення вірусу грипу. Про це інформує Запорізький лабораторний центр Моз.

"Померла жінка у віці 51 року, жила в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулася за медичною допомогою 24.01.2020 (на 8-й день захворювання), була госпіталізована в обласну інфекційну клінічну лікарню у важкому стані, 28.01.2020 жінка померла, незважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

В даний час проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на наявність вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полисегментарная пневмонія, важкий перебіг". За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

Це другий летальний результат від грипу у цьому році в Запорізькій області. На початку січня від грипу померла породілля, але дитину вдалося врятувати.

Як повідомляли Українські Новини, із-за спалаху грипу у 8 областях України закрили школи. Всі школи закрили в Одесі, Житомирі, Добропілля, Покровську, Селидове, Мирнограде, Новогродовці, Лимані і Мангушском районі Донецької області.

142 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ 13-19 січня.