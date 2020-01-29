підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 13:09 8
Події 2020-01-29T13:53:17+02:00
Українські Новини
У Запорізькій області жінка померла від грипу

У Запорізькій області жінка померла від грипу

Ольга Фандорина
Грипп, захворюваність на грип, Смерть, смерть від грипу
Грип, Хвороба. Застуда. Градусник. Фото: Українське Фото
Грип, Хвороба. Застуда. Градусник. Фото: Українське Фото

У Запорізькій області померла жінка, у якої клінічно діагностовано грип та пневмонія. Зараз проводяться лабораторні дослідження на виявлення вірусу грипу. Про це інформує Запорізький лабораторний центр Моз.

"Померла жінка у віці 51 року, жила в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулася за медичною допомогою 24.01.2020 (на 8-й день захворювання), була госпіталізована в обласну інфекційну клінічну лікарню у важкому стані, 28.01.2020 жінка померла, незважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

В даний час проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на наявність вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полисегментарная пневмонія, важкий перебіг". За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

Це другий летальний результат від грипу у цьому році в Запорізькій області. На початку січня від грипу померла породілля, але дитину вдалося врятувати.

Як повідомляли Українські Новини, із-за спалаху грипу у 8 областях України закрили школи. Всі школи закрили в Одесі, Житомирі, Добропілля, Покровську, Селидове, Мирнограде, Новогродовці, Лимані і Мангушском районі Донецької області.

142 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ 13-19 січня.

Більше новин про: Грипп захворюваність на грип Смерть смерть від грипу

Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень
Новини
Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці" 13:50
"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів 13:43
Дубілет розповів, що Кабмін продовжить рахувати українців в лютому і березні 13:40
На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар 13:35
"Соросята" почали масштабну операцію проти Рабиновича та ОПЗЖ за землю і тарифи, – блогер 13:19
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Зеркаль стала радником Коболєва
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok