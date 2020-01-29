В Україні з 3 лютого розпочинається реєстрація на ЗНО: графік проведення всіх тестів

З 3 лютого в Україні стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 24 березня. Про це передає "Український центр оцінювання якості та освіти".

Пакет реєстраційних документів для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники навчальних закладів повинні подати у період до 17 березня 2020 року.

Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з 11 навчальних предметів:

Українська мова та література

історія України

математика

біологія

географія

фізика

хімія

англійська мова

іспанська мова

німецька мова

французька мова

Графік проведення ЗНО-2020

Після відправки пакету документів до регіональних центрів, учасники ЗНО можуть перевірити, на якому етапі обробки знаходяться їх документи за допомогою сервісу "Стан опрацювання документів". Обробка реєстраційних документів триває не довше 10 робочих днів.

Як повідомляли Українські Новини, іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

Також у Києві 24 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО.

Тим часом, випускники професійно-технічних закладів та коледжів з 2019 року, крім української мови, будуть проходити підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики та історії України (на вибір).