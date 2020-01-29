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29 січня 2020, середа, 11:07 19
Президент 2020-01-29T13:45:03+02:00
Українські Новини
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі

Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі

Елизавета Кесельман
Бій під Крутами, Президент Володимир Зеленський, Пам'ять героїв Крут
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут.Фото: president.gov.ua
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут.Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті героїв Крут. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі в Києві. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання", - сказано в ньому.

Президент вшанував пам'ять героїв Крут. Фото: president.gov.uaПрезидент вшанував пам'ять героїв Крут. Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що бій під Крутами - героїчна сторінка в історії боротьби українців за державність.

"Це, насамперед, про неймовірну відвагу і хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист української держави і змогли зупинити противника, який значно перевершував їх за чисельністю і зброї", - сказав Зеленський.

Зеленський поклав квіти в пам'ять героїв Крут.Фото:president.gov.uaЗеленський поклав квіти в пам'ять героїв Крут.Фото:president.gov.ua

Президент вважає, що герої Крут, як і сучасні захисники України на сході, є гідним прикладом для майбутніх поколінь.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.

Також з'явився мурал, присвячений героям Крут, а в минулому році у Києві пройшов смолоскипний марш на честь Героїв Крут.

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