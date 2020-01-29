Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті героїв Крут. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі в Києві. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання", - сказано в ньому.

Президент вшанував пам'ять героїв Крут. Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що бій під Крутами - героїчна сторінка в історії боротьби українців за державність.

"Це, насамперед, про неймовірну відвагу і хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист української держави і змогли зупинити противника, який значно перевершував їх за чисельністю і зброї", - сказав Зеленський.

Зеленський поклав квіти в пам'ять героїв Крут.Фото:president.gov.ua

Президент вважає, що герої Крут, як і сучасні захисники України на сході, є гідним прикладом для майбутніх поколінь.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.

Також з'явився мурал, присвячений героям Крут, а в минулому році у Києві пройшов смолоскипний марш на честь Героїв Крут.