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28 січня 2020, вівторок, 20:22 10
Силові структури 2020-01-28T21:03:09+02:00
Українські Новини
У Львівській області затримали чоловіка, підозрюваного в замовленні підпалу авто і кабінету військкома

У Львівській області затримали чоловіка, підозрюваного в замовленні підпалу авто і кабінету військкома

Ярина Вацяк
затримання, Військовий комісаріат, Військовий комісар, Підпал автомобіля
Затримання
Затримання

У Львівській області Військова прокуратура та поліція викрили громадянина України після передачі грошової винагороди у розмірі 800 доларів США за підпал автомобіля "Mercedes-Benz 210", що належав військовому комісару Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військової прокуратури Західного регіону України.

Кошти виявлено та вилучено в повному обсязі в ході проведення огляду місця події, а також 200 доларів США, які підозрюваний передав, як аванс, 17 січня.

Зазначається, що правоохоронцями отримано інформацію про "замовлення" умисного знищення шляхом підпалу автомобіля військового комісара. Винагорода за вчинення злочину становила 1000 доларів США.

Окрім того, за отриманою інформацією, у плани "замовника" також входило підпал службового кабінету військового комісара та нанесення йому тілесних ушкоджень. Правопорушником виявився 57-річний експідлеглий, який обіймав посаду заступника військового комісара Стрийського ОМВК Львівської області.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірпені підпалили другий автомобіль активіста-захисника зелених зон.

Також у Хмельницькому п'яний чоловік збив пенсіонерку і підпалив власне авто.

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