Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес

Анексований Росією Крим після 2014 року став притулком для багатьох колишніх українських політиків та їхніх сімей. Так, після Євромайдану на окупований півострів переїхала колишня дружина Віктора Януковича Людмила, яка оселилася в особняку на березі моря і володіє бізнесом, пише "Радіо Свобода".

Після розставання з чоловіком і його вимушеного відходу з влади Людмилі Янукович дістався сімейний особняк у Великій Ялті, який в оточенні президента називали "чайним будиночком". Під цією скромною назвою ховається маєток площею 1,2 гектара з власним гальковим пляжем в курортному селищі Відрадне. Цей населений пункт розташований на самому березі моря між селищами Клевань, Микита і власне Ялтою.

По ділянці розкидані триповерхова вілла загальною площею 2345 квадратних метрів, котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для охорони та обслуговуючого персоналу, спа-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інші споруди. Доповнює пейзаж паркова зона з посадками кипарисів, сосен і ялин, штучним водоспадом і зоною для барбекю. Знайти маєток на супутникових знімках не складно. Однак підібратися до місця проживання Людмили Янукович непросто: під'їзди до особняка перекриті масивними залізними воротами.

Зараз 70-річна Людмила Янукович веде в маєтку самітницький спосіб життя. Територія перебуває під невсипущою охороною. Як вдалося з'ясувати "Радіо Свобода", нині право власності на будинок і ділянку оформлено на фірму, близьку до Олександра Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва і ветеранів спецслужб.

У колишньої дружини Віктора Януковича, крім будинку, в Криму є власний бізнес. Через систему посередників вона, імовірно, володіє мережею елітних продуктових супермаркетів в Севастополі. Мережа носить назву "Меркурій".

Заборонені для ввезення в Росію продукти на прилавку в севастопольському "Меркурії"". Фото: "Радіо Свобода"

Магазини мережі відкрито торгують французькими сирами та іспанськими м'ясними делікатесами, які перебувають під санкціями в Росії, але місцева окупаційна влада закриває на це очі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше екс-президент України Віктор Янукович заявив про розлучення з дружиною Людмилою після 45 років подружнього життя.

Після втечі в Росію у Віктора Януковича народився син.

Тим часом Amnesty International заявляє про погіршення ситуації з правами людини в Криму.