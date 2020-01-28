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28 січня 2020, вівторок, 17:46 15 Документ
Силові структури 2020-01-28T18:15:01+02:00
Українські Новини
Екс-нардеп Мосійчук залишається під охороною СБУ

Екс-нардеп Мосійчук залишається під охороною СБУ

Жора Шокин
Ігор Мосійчук, СБУ, Охорона, Теракт, замах на життя
Мосійчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Мосійчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Співробітники Служби безпеки продовжують охороняти колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Про це він сказав Українським Новинам.

"Охорону ніхто не знімав, але розслідування замаху, а головне - встановлення замовників (все знаходилося на завершальній стадії) поставлено на паузу з незрозумілих причин", - сказав він.

При цьому, згідно відповіді СБУ на запит Українських Новин, інформація про осіб, взятих під охорону, в тому числі Мосійчука є конфіденційною.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України встановила особу громадянина Росії, підозрюваного в причетності до замаху на Мосійчука.

26 жовтня 2017 року в результаті вибуху біля телеканалу Espreso.TV у Солом'янському районі Києва загинули колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль і охоронець Мосійчука, поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала і Мосійчук, а також ще одна жінка були госпіталізовані.

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