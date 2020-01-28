Екс-нардеп Мосійчук залишається під охороною СБУ

Співробітники Служби безпеки продовжують охороняти колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (фракція Радикальної партії Олега Ляшка).

Про це він сказав Українським Новинам.

"Охорону ніхто не знімав, але розслідування замаху, а головне - встановлення замовників (все знаходилося на завершальній стадії) поставлено на паузу з незрозумілих причин", - сказав він.

При цьому, згідно відповіді СБУ на запит Українських Новин, інформація про осіб, взятих під охорону, в тому числі Мосійчука є конфіденційною.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України встановила особу громадянина Росії, підозрюваного в причетності до замаху на Мосійчука.

26 жовтня 2017 року в результаті вибуху біля телеканалу Espreso.TV у Солом'янському районі Києва загинули колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль і охоронець Мосійчука, поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала і Мосійчук, а також ще одна жінка були госпіталізовані.