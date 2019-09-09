СБУ встановила росіянина, причетного до замаху на Мосійчука

Служба безпеки України встановила громадянина Росії, підозрюваного в причетності до замаху на колишнього депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка).

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Так, СБУ продовжує розслідувати теракт, що стався 25 жовтня 2017 року біля виходу з телеканалу "Еспрессо" в Києві, і в результаті якого загинули 2 людини, а депутат Мосійчук і політолог Віталій Бала були поранені.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлений громадянин Російської Федерації, який може бути причетний до підготовки скоєння цього терористичного акту.

Зокрема, зазначена особа збирала інформацію щодо депутата Мосійчука, а саме, адреси його проживання і перебування, маршрутів пересування, транспортних засобів, які він використовує, а також дані про його рідних і близьких.

По отриманій правоохоронцями інформації, росіянин вперше прибув на територію України 25 липня 2016 року пасажирським поїздом з Санкт-Петербурга і з цього періоду по 16 березня 2017 року систематично відвідував територію України.

У зв'язку з загрозою національним інтересам у сфері забезпечення державної безпеки, 23 квітня поточного року Служба безпеки України винесла постанову про заборону в'їзду в Україну вказаному громадянину РФ строком на 3 роки.

Тим не менше, 29 червня поточного року росіянин прибув в Україну на літаку з Мінська, а 15 липня - вилетів до Стамбулу з Борисполя (Київська область).

20 липня підозрюваний знову прибув в Україну з Турції.

Перетин державного кордону України росіянин здійснював, використовуючи підроблений паспорт на іншу особу.

Так, встановлено, що він використовував паспорт громадянина України, засудженого в 2013 року за вирощування макової соломки.

Даний громадянин відбував покарання у виправній колонії в Миколаївській області, а в липні 2015 виїхав в анексований Крим.

Паспорт на його ім'я використовував підозрюваний.

Згідно з даними СБУ, перебуваючи на території України, підозрюваний росіянин збирав інформацію і встановлював місця перебування/проживання вихідців з Північного Кавказу, які брали або беруть участь в АТО/ООС в складі добровольчих формувань, а саме батальйону імені «Шейха Мансура» і займалися волонтерською діяльністю.

Крім цього, за інформацією, отриманою по лінії міжнародного співробітництва, росіянин, використовуючи підроблений український паспорт, систематично відвідував територію Туреччини, де вишукував можливість здійснення терористичних актів по відношенню до осіб кавказького походження, які перебувають на території зазначеної країни.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 жовтня 2017 року в результаті вибуху біля телеканалу Espreso.TV в Солом'янському районі Києва загинули колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Михайло Мормиль і охоронець Мосійчука, поліцейський Руслан Кушнірук; політолог Віталій Бала і Мосійчук, а також ще одна жінка були госпіталізовані.

Служба безпеки України, за результатами розслідування злочину, заявила про причетність 3 українців і співробітника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії до теракту.