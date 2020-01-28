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28 січня 2020, вівторок, 17:22 6
Події 2020-01-28T18:30:03+02:00
Українські Новини
Рівненська область призупинила заняття в 39 школах через грип та ГРВІ

Рівненська область призупинила заняття в 39 школах через грип та ГРВІ

Василь Трухан
Грип

Рівненська область констатує призупинення навчання у 39 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

Про це Українським Новинам повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано в Радивилівському (на 77%), Заричненском (на 30%), Костопільському (на 16%) районах, Острозі (на 48%) і Погоди (на 19%).

Припинено навчання у 39 загальноосвітніх навчальних закладах області (31 у Костопільському, 3 - Радивилівському, 1 - Заричненском, 1 - Корецькому районах, 3 – в Острозі) і в 2 дитячих дошкільних установах (Корецький район).

За минулий тиждень в області на 48% зросла захворюваність грипом і гострими респіраторними інфекціями.

Всього захворіло 7819 осіб, з них 5505 (70,4%) дітей.

Госпіталізовані 259 хворих, з них 176 дітей.

На сьогодні у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії перебувають 4 хворих з тяжким перебігом грипу, з них 1 дитина.

Як повідомляли Українські Новини, 50-річний чоловік помер від грипу 23 січня в Рівненській області.

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