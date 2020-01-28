Мужчина умер от гриппа в Ровенской области

50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области. Об этом Українським Новинам 27 января сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Мужчина пребывал на лечении в Ровенской областной больнице с 13 января.

Он был жителем Корецкого района и заболел 8 января.

Это первый случай смерти от гриппа в этом эпидемиологическом сезоне в Ровенской области.

На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом в Ровенской области увеличился на 48%, заболели 7,8 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.