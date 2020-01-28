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28 января 2020, вторник, 11:12 19
Происшествия 2020-01-28T11:20:29+02:00
Українські Новини
Мужчина умер от гриппа в Ровенской области

Мужчина умер от гриппа в Ровенской области

Василь Трухан
Грипп
Фото Укринформ
Фото Укринформ

50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области. Об этом Українським Новинам 27 января сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Мужчина пребывал на лечении в Ровенской областной больнице с 13 января.

Он был жителем Корецкого района и заболел 8 января.

Это первый случай смерти от гриппа в этом эпидемиологическом сезоне в Ровенской области.

На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом в Ровенской области увеличился на 48%, заболели 7,8 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.

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