Мужчина умер от гриппа в Ровенской области

50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области. Об этом Українським Новинам 27 января сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. Мужчина пребывал на лечении в Ровенской областной больнице с 13 января. Он был жителем Корецкого района и заболел 8 января. Это первый случай смерти от гриппа в этом эпидемиологическом сезоне в Ровенской области. На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом в Ровенской области увеличился на 48%, заболели 7,8 тыс. человек. Как сообщали Українські Новини, мальчик умер от осложнений гриппа в Днипре.