У Рівному вилучили контрафактного алкоголю на 4 млн гривень

Служба безпеки України вилучила 48 тис. пляшок контрафактного алкоголю на суму близько 4 млн гривень у Рівному.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники встановили, що 3 жителів Рівного закуповували сурогат у підпільних виробників в Чернігівській області.

Повідомляється, що ділки зберігали фальсифіковану продукцію в 8 орендованих складських комплексах у Рівному та збували товар під виглядом продукції відомих марок через мережу роздрібної торгівлі регіону.

Під час обшуку було вилучено понад 48 тис. підроблених пляшок різної ємності готових до продажу, понад 2,5 тонн горілчаної продукції, 200 літрів контрафактного коньяку і 800 літрів спирту.

Орієнтовна вартість підробленого товару становить 4 млн гривень.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу, проводяться слідчі дії.

Також встановлюються джерела походження контрафакту та особи, причетні до його виготовлення і реалізації.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ отримала дозвіл суду на знищення 72 тис. літрів контрафактного спирту в Києві.

Також у Броварах з підпільного цеху вилучили 4 тонни фальшивого "елітного" алкоголю.