Поліція затримала підозрюваного в замовленні підпалу автомобіля у Львові

Поліція затримала підозрюваного в замовленні підпалу автомобіля Mercedes військового комісара у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Правоохоронці затримали 57-річного жителя Стрия при передачі їм частини коштів в сумі 800 доларів США за підпал автомобіля, який належить 49-річному львів'янину", - повідомив він

Крім того, чоловік запропонував додаткову грошову винагороду за побиття власника автомобіля і підпал адміністративної будівлі одного з військових комісаріатів у Львові.

Таким чином, правоохоронці запобігли вчинення зазначених злочинів.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 год. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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