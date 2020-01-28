У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль

Сьогодні вдень, 28 янврая, у Львові по вул. Наукова впали дві електроопори. Про це повідомив помічник гендиректора Львівської національної галереї мистецтв Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Так, Зінкевич повідомив, що пошкоджені тролейбус і автомобіль.

"По вул. Наукова в напрямку Стрийської. Впало два стовпи електроопори. Пошкоджені тролейбус і автомобіль. Рух перекрито, об'їзд по тротуару", - написав Зінкевич.

Тролейбус пошкодила електроопора

Пошкоджено тролейбус, який знаходився на маршруті, та легковий автомобіль. І якщо пошкодження першого незначні, то легкове авто сильно постраждало.

Електроопори впали на автомобіль і тролейбус у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук

Причини інциденту поки невідомі, проте у міськраді запевнили, що постраждалих немає. На місці працювали служби комунального підприємства "Львівелектротранс" та поліція.

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