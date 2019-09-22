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22 сентября 2019, воскресенье, 11:00 91
Происшествия 2019-09-22T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Хмельницкой области легковушка влетела в электроопору, погибли 4 человека

В Хмельницкой области легковушка влетела в электроопору, погибли 4 человека

Смертельное ДТП с легковушкой в Хмельницкой области. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП с легковушкой в Хмельницкой области. Фото: Нацполиция

Сегодня ночью, 22 сентября, в Хмельницкой области на автодороге около с. Новоселка Деражнянского района легковушка Ford Mondeo влетела в электроопору, погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что авария произошла около двух часов ночи. 25-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием.

Смертельное ДТП с легковушкой в Хмельницкой области. Фото: НацполицияСмертельное ДТП с легковушкой в Хмельницкой области. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сидении, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района. Водитель Ford Mondeo получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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