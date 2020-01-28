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28 січня 2020, вівторок, 16:11 12
Суспільство 2020-01-28T16:12:15+02:00
Українські Новини
У Запорізькій області на 8% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ

У Запорізькій області на 8% перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ

Валерия Драгомирова
Епідемічний поріг, ГРВІ, Запорізька область, Грип
Грип
Грип

У Запорізькій області за даними на 27 січня на 8% перевищено епідемічний поріг (середній багаторічний показник) захворюваність грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"На 04 тижні (20.01.2020 по 26.01.2020) в області зареєстровано 10 894 випадки гострих респіраторних інфекцій. Показник захворюваності становив 639,0 на 100 тис. осіб, що на 27% вище, ніж минулого тижня, і на 8% вище від середнього багаторічного показника", - сказано в повідомленні.


Перевищення епідпорогу зареєстровано в Бердянську (на 7%) і в Запорізькому районі (на 19%).

За минулий тиждень госпіталізовано 338 осіб (3,1% від числа хворих), з них 66% діти до 17 років. 

Як повідомляли Українські Новини, через спалах грипу у 8 областях України закрили школи

142 тис. осіб захворіли на грип та ГРВІ 13-19 січня.

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