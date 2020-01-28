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28 січня 2020, вівторок, 15:25 3
Суспільство 2020-01-28T15:34:06+02:00
Українські Новини
У Києві через грип призупинили заняття у деяких школах

У Києві через грип призупинили заняття у деяких школах

Анна Рудык
Грип, ГРВІ, Карантин, захворюваність на грип
Школа
Школа

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання в 1 закладі загальної середньої освіти повністю та 8 частково в зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу у вівторок, передають Українські Новини.

Навчальний процес призупинено в школах у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському та Святошинському районах.

При цьому в Києві за останній тиждень спостерігається підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 19%, яке відбулося за рахунок дітей: 6 733 дитини (підвищення на 25,9%) і 4 187 дорослих (підвищення на 9,4%).

Наголошується, що інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на рівні, характерному для цього періоду і нижче базового епідемічного порогу на 51,8%.

На даний момент зареєстровано близько 11 тис. хворих на грип і ГРВІ.

"В структурі захворюваності загалом діти становлять близько 62%. Серед школярів захворюваність зросла майже на 40%, це 2 869 випадків", - повідомив Поворозник.

Наголошується, що керівники навчальних закладів мають право самостійно приймати рішення про закриття шкіл на карантин.

Поворозник також зазначив, що в 2020 році вакциновано близько 51 тис. осіб, що є найкращим результатом по Україні.

Як повідомляли Українські Новини, через спалах грипу в 8 областях України закрили школи.

Також в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин.

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