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28 січня 2020, вівторок, 15:19 9
Суспільство 2020-01-28T15:21:06+02:00
Українські Новини
Двох одинадцятикласниць затримали за підозрою в "мінуванні" шкіл у Києві

Двох одинадцятикласниць затримали за підозрою в "мінуванні" шкіл у Києві

Валерия Драгомирова
Нацполіція, Школярки, Неправдиве мінування, Мінування шкіл
Школа. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Школа. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція затримала 2 одинадцятикласниць за підозрою в неправдивому повідомленні про мінування шкіл у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

"Дві учениці одинадцятого класу подзвонили в поліцію і повідомили про замінування загальноосвітніх шкіл в Дарницькому районі. Розпочато кримінальне провадження", - написано в ньому.

Після повідомлення правоохоронці виїхали на місце події.

Було евакуйовано понад 1,5 тис. учнів шкіл, обстежені приміщення і прилеглі території.

Вибухонебезпечні пристрої або речовини не були виявлені.

Правоохоронці встановили причетних до правопорушення осіб: двох 17-річних учениць 11 класу однієї із "замінованих" шкіл.

Вони визнали свою провину і пояснили свій вчинок тим, що хотіли "пожартувати".

Оскільки школярки підлягають кримінальній відповідальності, то вирішується питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 24 січня комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Хрещатик" (і пересадку на неї), "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" через анонімне повідомлення про мінування. 

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