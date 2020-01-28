Глава української делегації в ПАРЄ Ясько втекла від українських журналістів

Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від Слуги народу Єлизавета Ясько відмовилася спілкуватися в кулуарах Асамблеї з українськими журналістами. Відео втечі Ясько від журналістів опублікував Telegram-канал Pavlovsky News.

Ясько поставили питання про ставлення до судової реформи в Польщі. Нардеп, навіть не уповільнивши крок і намагаючись не дивитися в камеру, залишила це питання без відповіді.

"Я не даю зараз коментарів. Колеги, будь ласка, у нас зараз зустріч, коментарі я зараз не можу давати", – сказала вона.

Журналісти кілька разів намагалися домогтися хоч якоїсь відповіді від Ясько, бігли за нею по коридорах, але нардеп робила вигляд, що їх не помічає, і поїхала в ліфті.

Повідомляється, що глава української делегації в ПАРЄ уникає спілкування з журналістами вже другий день поспіль.

"Щоб спробувати взяти коментар у голови української делегації - 29 річної Єлизавети Ясько – за неї треба бігати по коридорах. Однак і це не дає результату. З питань судової реформи в Польщі чолі делегації, мабуть, сказати нічого", - йдеться в повідомленні.

У вересні Ясько стала головою української делегації в ПАРЄ.