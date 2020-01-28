У Раді Європи заявили, що законопроект про дезінформацію загрожує свободі слова в Україні

Законопроект України про боротьбу з дезінформацією і регулювання діяльності ЗМІ загрожує свободі слова. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Ради Європи у понеділок, 27 січня.

20 січня Міністерство культури, молоді та спорту України оприлюднило проект закону "Про протидію дезінформації та регулювання діяльності ЗМІ".

"На думку Мінкультури, текст покликаний відповісти на російську дезінформацію. Однак журналістське співтовариство вважає, що ця ініціатива, швидше за все, буде використана в якості інструменту для переслідування українських журналістів", - йдеться в заяві.

Також у Раді відзначили, що Спілка журналістів України попередив, що закон узаконить державне втручання в журналістську діяльність і обмежить права працівників ЗМІ. У документі викладено нові правила регулювання ЗМІ та журналістської діяльності. Він передбачає кримінальні звинувачення за поширення дезінформації з величезними штрафами (до 350 000 євро) і 7 роками в'язниці.

НСЖУ рішуче відхилив законопроект в його нинішньому вигляді. "Якщо цей закон буде прийнятий, журналісти будуть зобов'язані мати професійну прес-карту від спонсорується державою організації; зміст ЗМІ буде контролюватися спеціальним уповноваженим, який буде здійснювати політику штрафів, блокувань і санкцій; буде введений індекс довіри, заснований на критеріях, розроблених спеціальним уповноваженим; статус професійного журналіста буде надаватися і відмовлятися згідно з Кодексом журналістської етики.; а ЗМІ будуть зобов'язані публікувати офіційну ідентифікаційну інформацію", - вважає президент Союзу Сергій Томіленко.

Журналістка Світлана Крюкова вважає, що ппро закону про дезінформації всіх журналістів будуть сортувати.

Тим часом Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.