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  • Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий
15 января 2020, среда, 18:23 50
Судебная власть 2020-01-15T18:27:29+02:00
Українські Новини
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не спос

Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий

Ярина Вацяк
Адвокат, Адвокатская монополия

Адвокат Владимир Рыжий усматривает связь между процессами отмены адвокатской монополии и принятия новой редакции Трудового кодекса. По его мнению, такие действия новой власти могут повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно и эффективно защитить свои права.

"Я считаю, что отмена адвокатской монополии - это неправильно, ведь адвокаты более профессиональны нежели обычные юристы. Это повлияет и на защиту обычных граждан в судах. Некоторые заявляют, что отмена монополии даст возможность дешевле получить соответствующие юруслуги. Но, поймите, когда горит дом, то речь не идет о гонораре адвокатов, а речь идет о том, чтобы решить вопрос и защитить права гражданина. И не такие уже у нас большие гонорары, как допустим в США.  В поисках профессиональной юридической помощи, граждане будут приглашать более дешевого представителя, но это может навредить им в судебном процессе", - сказал он.

Адвокат не считает, что законопроект об отмене адвокатской монополии специально принимается в связи с планами власти принять новую редакцию Трудового кодекса, который может повлечь массовое увольнение граждан, не способных качественно защитить свои права.

Я не думаю, что это делается умышленно, но такое мнение имеет право на существование", - отметил Рыжий.

Он подчеркнул, что законопроект об отмене адвокатской монополии "может стать своего рода могильным камнем для всей системы адвокатуры".

"Какой смысл делать взносы в Ассоциацию, платить за повышение квалификации, семинары, сдавать экзамены, получать свидетельства адвоката, если можно закончить институт Поплавского или еще какой-нибудь другой ВУЗ и стать юристом?", - возмутился адвокат.

"Сейчас накопилось очень много проблем, а органы властных полномочий творят, что хотят. Тем более, в контексте кура на реализацию инициативы "Государство в смартфоне". А село, дедушки и бабушки? Как с ними быть? Кто будет защищать их права? Не будет стимула становиться профессионалом. Зато появятся какие-то решалы, которые будут договариваться..." - уверен юрист.

Как сообщали Українські Новини, адвокат Евгений Солодко уверен, что отмена адвокатской монополии приведет к увеличению количества мошенников, которые воспользуются ситуацией и будут предоставлять некачественные услуги по защите.

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