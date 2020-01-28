В Одесі на вулиці себе жінка підпалила

Жінка підпалила себе на вулиці в центрі Одесі 27 січня ввечері. Інцидент стався в Приморському районі у будинку №21 на вулиці Ольгіївській. Про це повідомляє "Подслушано Одеса" у Facebook. "Крикнувши, що вона втомилася жити, жінка підпалила себе. Ритуал самоспалення зупинили сусіди, які загасили її і передали постраждалу медикам", - йдеться в повідомленні. Інцидент відображений на відео в чорно-білому якості. На записі видно, як відразу кілька чоловіків вибігли на допомогу жінці загорівся. Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу і передали постраждалу жінку медикам. В поліції інцидент поки не коментують. Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік зайшов у зал ігрових автоматів і намагався покінчити життя самогубством. Раніше п'яний киянин намагався спалити себе у Печерському райуправлінні поліції.