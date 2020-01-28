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28 січня 2020, вівторок, 09:29 13
Події 2020-01-28T09:46:26+02:00
Українські Новини
В Одесі на вулиці себе жінка підпалила

В Одесі на вулиці себе жінка підпалила

Ольга Фандорина
самопідпал, Одеса

Жінка підпалила себе на вулиці в центрі Одесі 27 січня ввечері. Інцидент стався в Приморському районі у будинку №21 на вулиці Ольгіївській.

Про це повідомляє "Подслушано Одеса" у Facebook.

"Крикнувши, що вона втомилася жити, жінка підпалила себе. Ритуал самоспалення зупинили сусіди, які загасили її і передали постраждалу медикам", - йдеться в повідомленні.

Інцидент відображений на відео в чорно-білому якості. На записі видно, як відразу кілька чоловіків вибігли на допомогу жінці загорівся.

Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу і передали постраждалу жінку медикам.

В поліції інцидент поки не коментують.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік зайшов у зал ігрових автоматів і намагався покінчити життя самогубством.

Раніше п'яний киянин намагався спалити себе у Печерському райуправлінні поліції.

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