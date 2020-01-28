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  • Сьогодні виповнилося б 69 років Леоніду Каденюку
28 січня 2020, вівторок, 08:46 6
Життя 2020-01-28T10:45:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні виповнилося б 69 років Леоніду Каденюку

Сьогодні виповнилося б 69 років Леоніду Каденюку

Надежда Комендантова
Леонид Каденюк, Астронавт, Космонавт, день народження
Леонід Каденюк. Фото: www.nasa.gov
Леонід Каденюк. Фото: www.nasa.gov

Сьогодні виповнилося б 69 років Леоніду Каденюку.

Народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області.

Український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, Герой України.

Перший і єдиний астронавт незалежної України.

Космічний політ відбувся 19 листопада - 5 грудня 1997 року на космічному кораблі "Колумбія".

Вперше, під час польоту Каденюка, в космосі побували тризуб, український прапор та пролунав гімн України.

Помер 31 січня 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, Леонід Каденюк помер 31 січня 2018 року.

Раніше перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк заявив про нелогічності перенесення Дня космонавтики 12 квітня на 19 листопада.

Тим часом, в Україні готуються зняти фільм про космонавта Каденюка.

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