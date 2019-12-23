В Украине готовятся снять фильм о космонавте Каденюке

"Документальный фильм "Миссия-космос" – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", – говорится в сообщении.