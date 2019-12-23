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23 декабря 2019, понедельник, 23:34 111
Политика 2019-12-24T01:00:01+02:00
Українські Новини
В Украине готовятся снять фильм о космонавте Каденюке

В Украине готовятся снять фильм о космонавте Каденюке

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Леонид Каденюк, Космос
Каденюк. Фото: www.nasa.gov
Каденюк. Фото: www.nasa.gov

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО Совместная победа продакшн договор о предоставлении государственной поддержки на создание документального фильма "Миссия-космос" о первом космонавте независимой Украины Леониде Каденюке. Об том накануне сообщила пресс-служба Госкино.

"Документальный фильм "Миссия-космос" – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кинопроект документального фильма "Миссия-космос" стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером – Валерия Иваненко.

Господдержка на производство фильма составляет более 3,3 млн гривен (80% общей стоимости производства фильма).

"Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году", – отметили в Госкино.

Как сообщали Українські Новини, Леонид Каденюк скончался 31 января

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