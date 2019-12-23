В Украине готовятся снять фильм о космонавте Каденюке

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО Совместная победа продакшн договор о предоставлении государственной поддержки на создание документального фильма "Миссия-космос" о первом космонавте независимой Украины Леониде Каденюке. Об том накануне сообщила пресс-служба Госкино. "Документальный фильм "Миссия-космос" – это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", – говорится в сообщении. Отмечается, что кинопроект документального фильма "Миссия-космос" стал одним из победителей 12-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером фильма является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером – Валерия Иваненко. Господдержка на производство фильма составляет более 3,3 млн гривен (80% общей стоимости производства фильма). "Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году", – отметили в Госкино. Как сообщали Українські Новини, Леонид Каденюк скончался 31 января.