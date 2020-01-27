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27 січня 2020, понеділок, 18:50 4
Силові структури 2020-01-27T19:01:20+02:00
Українські Новини
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР"

У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР"

Анна Рудык
Затримання бойовиків, Бойовик

Служба безпеки України затримала в Маріуполі бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який брав участь в обстрілі позицій українських військ в Торецьку (Донецька область) в 2014-2016 роках.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники встановили, що житель Горлівки з початку збройної агресії Росії проти України приєднався до бойовиків.

Як стрілець-гранатометник він входив у так званий 1-й армійський корпус "ДНР", брав активну участь у боях біля Горлівки в напрямку Торецка і вів обстріл з позицій "Шанхай" і "6\7".

В 2016 році після поранення в голову бойовик був комісований і в пошуках роботи в кінці 2019 року прибув до Маріуполя, де і був затриманий.

В рамках відкритого кримінального провадження затриманому було повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

На даний момент обвинувальний акт переданий у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області.

Як повідомляли Українські Новини, бойовик "Оплоту", що стріляв у поліцейських, затриманий у Києві.

Раніше суд засудив до 4 років позбавлення волі висланого з Росії колишнього командира відділення батальйону бойовиків "Оплот" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Артема Вечора.

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