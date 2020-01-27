Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту

Сьогодні, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Україна солідарна з Польщею в тому, що Радянський Союз винен у початку Другої світової війни та Голокосту.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Польща і польський народ першими відчули на собі змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - сказав Президент України.

За словами Зеленського, сьогодні всім демократичним державам потрібно об'єднати свої зусилля. "Європа й світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році. Європа й світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Лише згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якої агресії та зберегти людство від нових страждань", - зазначив Зеленського.

Також він заявив, що сторонам "вдалося знизити градус емоцій щодо спільного минулого". Так, українська сторона зняла мораторій на пошукові роботи. Польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. Наступним кроком стане відновлення польської сторони пошкодженої могили на горі Монастир та взяття її під захист.

"Відтепер у наших выдношеннях ми акцентуємо увагу на тому, що нас об'єднує. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої відзначається в серпні. Ми плануємо провести низку спільних заходів. Одним з них стане візит пана Президента Дуди в Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський знаходиться в Польщі, де приймає участь у пам'ятних заходах з нагоди визволення в'язнів нацистського табору смерті Освенцим.