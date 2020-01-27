підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 18:35 16
Президент 2020-01-27T18:39:26+02:00
Українські Новини
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту

Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту

Тетяна Зотова
Володимир Зеленський, Президент України, срср, Друга світова війна, Голокост
Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: twitter
Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: twitter

Сьогодні, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Україна солідарна з Польщею в тому, що Радянський Союз винен у початку Другої світової війни та Голокосту.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Польща і польський народ першими відчули на собі змову тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту", - сказав Президент України.

За словами Зеленського, сьогодні всім демократичним державам потрібно об'єднати свої зусилля. "Європа й світ не мають права сьогодні мовчати, як це було в 1939 році. Європа й світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Лише згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якої агресії та зберегти людство від нових страждань", - зазначив Зеленського.

Також він заявив, що сторонам "вдалося знизити градус емоцій щодо спільного минулого". Так, українська сторона зняла мораторій на пошукові роботи. Польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. Наступним кроком стане відновлення польської сторони пошкодженої могили на горі Монастир та взяття її під захист.

"Відтепер у наших выдношеннях ми акцентуємо увагу на тому, що нас об'єднує. Наприклад, Варшавська битва, сторіччя якої відзначається в серпні. Ми плануємо провести низку спільних заходів. Одним з них стане візит пана Президента Дуди в Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський знаходиться в Польщі, де приймає участь у пам'ятних заходах з нагоди визволення в'язнів нацистського табору смерті Освенцим.

Більше новин про: Володимир Зеленський Президент України срср Друга світова війна Голокост

Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Новини
Вулиці спорожніли: жителі Уханя розповіли, що відбувається в центрі епідемії 19:36
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР" 18:50
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту 18:35
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин 18:30
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Ярославський має намір займатися українськими дорогами 18:01
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok