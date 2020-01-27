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27 січня 2020, понеділок, 17:12 9
Судова влада 2020-01-27T18:45:02+02:00
Українські Новини
Екс-директор КП "Спецжитлофонд" вніс заставу 2,3 млн гривень

Екс-директор КП "Спецжитлофонд" вніс заставу 2,3 млн гривень

Жора Шокин
Спецжитлофонд, Комунальні підприємства, Федотов, КМДА, Кличко, застава, Корупція
Гроші. Гривні. Украфото
Гроші. Гривні. Украфото

Колишній директор комунального підприємства "Спецжитлофонд" Костянтин Федотов, підозрюваний у продажу майнових прав на 20 квартир в новобудові в центрі Києва за істотно заниженими цінами, що завдало громаді столиці шкоду в розмірі 5,9 млн гривень, вніс заставу у розмірі 2,3 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Він вніс заставу", - сказала вона.

Спікер не уточнила, коли саме було внесено заставу, однак це було зроблено у встановлений судом 5-денний термін.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд відпустив екс-директора КП "Спецжитлофонд" під заставу в 2,3 млн гривень і заборонив виїзд за кордон.

НАБУ готує підозри за обман для одержання незаконної компенсації ще ряду екс-депутатів Ради.

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