Екс-директор КП "Спецжитлофонд" вніс заставу 2,3 млн гривень

Колишній директор комунального підприємства "Спецжитлофонд" Костянтин Федотов, підозрюваний у продажу майнових прав на 20 квартир в новобудові в центрі Києва за істотно заниженими цінами, що завдало громаді столиці шкоду в розмірі 5,9 млн гривень, вніс заставу у розмірі 2,3 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Він вніс заставу", - сказала вона.

Спікер не уточнила, коли саме було внесено заставу, однак це було зроблено у встановлений судом 5-денний термін.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд відпустив екс-директора КП "Спецжитлофонд" під заставу в 2,3 млн гривень і заборонив виїзд за кордон.

НАБУ готує підозри за обман для одержання незаконної компенсації ще ряду екс-депутатів Ради.