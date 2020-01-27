підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 16:24 1
Події 2020-01-27T16:36:53+02:00
Українські Новини
На Троєщині у трамвая відвалилися колеса

На Троєщині у трамвая відвалилися колеса

Ольга Фандорина
Трамвай, ДТП с трамваєм
Трамвай на Троєщині. Фото: Київ Оперативний
Трамвай на Троєщині. Фото: Київ Оперативний

У Києві у трамвая під час руху відлетіли колеса. ДТП сталося 27 січня на перехресті вулиць Сабурова та Закревського, на столичній Троєщині.Про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

В результаті події на даній ділянці заблоковано рух трамваїв.

"На перехресті Закревського і Сабурова робітники намагаються полагодити трамвай. Рух трамваїв поки заблокований.", - йдеться в повідомленні.

 

Також трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

Раніше в Одесі поперек дороги зупинився трамвай і пасажирам довелося його штовхати. Також в Одесі пенсіонерка випала з трамвая.

Так і одеський трамвай не витримав великої пасажира і позбувся вікна.

Більше новин про: Трамвай ДТП с трамваєм

У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
ПАРЄ обрала президентом бельгійця Дамса, а віцепрезидентом депутата "Слуги народа" Мережка
Новини
Нам вдалося знизити градус емоцій навколо загального трагічного минулого, - Зеленський про співпрацю з Польщею 16:26
Трамвай на Троєщині. Фото: Київ Оперативний
На Троєщині у трамвая відвалилися колеса 16:24
Зеленський підтримав бажання Головного рабина України визнати митрополита Шептицького Праведником народів світу 16:17
Макрон відзначив роль Червоної армії у визволенні Освенцима 16:11
В Афганістані розбився пасажирський літак з більш, ніж 80 людьми 15:49
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
Бородянський провів співбесіду на посаду Держкомітету у справах релігії, де запитував про держпідтримку ПЦУ 19:27
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
Україна просить Болгарію екстрадувати підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok