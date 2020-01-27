На Троєщині у трамвая відвалилися колеса

У Києві у трамвая під час руху відлетіли колеса. ДТП сталося 27 січня на перехресті вулиць Сабурова та Закревського, на столичній Троєщині.Про це повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

В результаті події на даній ділянці заблоковано рух трамваїв.

"На перехресті Закревського і Сабурова робітники намагаються полагодити трамвай. Рух трамваїв поки заблокований.", - йдеться в повідомленні.

Також трамвай двічі зійшов з рейок, змінили рух транспорту.

Раніше в Одесі поперек дороги зупинився трамвай і пасажирам довелося його штовхати. Також в Одесі пенсіонерка випала з трамвая.

Так і одеський трамвай не витримав великої пасажира і позбувся вікна.