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16 октября 2019, среда, 08:56 187
Общество 2019-10-16T08:58:08+03:00
Українські Новини
Одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна

Одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна

Одесса. Трамвай. Фото: Одесгорэлектротранс
Одесса. Трамвай. Фото: Одесгорэлектротранс

В Одессе во время движения трамвая по маршруту №3 произошел курьезный инцидент – крупный мужчина весом своего тела выдавил стекло.

Об этом на странице на Facebook написала очевидец события Оксана Алексеева.

"Утро начинается не с кофе. У проезжающего мимо трамвая на ходу выпало стекло. Неожиданно всю засыпало осколками", — написала волонтер, добавив, что она не пострадала.

Стекло трамвая. Фото: Facebook/Стекло трамвая. Фото: Facebook/Оксана Алексеева

В свою очередь, в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", стекло в трамвае случайно выдавил один из пассажиров.

"Водитель трамвая, отъезжая от 5-й станции Люстдорфской дороги, услышала какой-то треск и звон. Она остановила вагон, вышла в салон и выяснила, что одно из стекол обрушилось наружу. В ходе разбирательства мужчина очень крупного телосложения признался, что облокотился на стекло и выдавил его. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе элитный спорткар вылетел на трамвайные пути и сгорел. Ранее в Одессе поперек дороги остановился трамвай и пассажирам пришлось его толкать. Также  в Одессе пенсионерка выпала из трамвая.

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