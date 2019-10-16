Одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна

В Одессе во время движения трамвая по маршруту №3 произошел курьезный инцидент – крупный мужчина весом своего тела выдавил стекло.\r\nОб этом на странице на Facebook написала очевидец события Оксана Алексеева.\r\n"Утро начинается не с кофе. У проезжающего мимо трамвая на ходу выпало стекло. Неожиданно всю засыпало осколками", — написала волонтер, добавив, что она не пострадала.\r\nСтекло трамвая. Фото: Facebook\/Оксана Алексеева\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ свою очередь, в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", стекло в трамвае случайно выдавил один из пассажиров.\r\n"Водитель трамвая, отъезжая от 5-й станции Люстдорфской дороги, услышала какой-то треск и звон. Она остановила вагон, вышла в салон и выяснила, что одно из стекол обрушилось наружу. В ходе разбирательства мужчина очень крупного телосложения признался, что облокотился на стекло и выдавил его. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одессе элитный спорткар вылетел на трамвайные пути и сгорел. Ранее в Одессе поперек дороги остановился трамвай и пассажирам пришлось его толкать. Также в Одессе пенсионерка выпала из трамвая.