На Закарпатті потяг врізався у вантажівку, є загиблий

У Закарпатській області на в'їзді в місто Тячів пасажирський поїзд сполученням Київ – Солотвино врізався у вантажівку. Інцидент стався в понеділок близько полудня. Про це повідомляє місцеве видання 0312.ua 27 січня. Mukachevo.net з посиланням на дані місцевої поліції інформує, що зіткнулася з потягом ассенизаторская машина.

За даними очевидця Олега Васильєва, в кабіні вантажівки знаходилися три людини, з яких один загинув. Рух поїздів на ділянці Тячів – Буштино заблоковано. Інформації про загиблих у них немає, але відомо, що постраждали дві людини.

зіткнулася З потягом ассенизаторская машина. Фото: 0312.ua

Поїзд врізався у вантажівку. Фото: 0312.ua

Як повідомляли Українські Новини, поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок з-за зіткнення з вантажівкою.

В Кривому Розі вантажний потяг зіткнувся з локомотивом, вагони зійшли з рейок.