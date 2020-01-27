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27 січня 2020, понеділок, 15:42 13
Події 2020-01-27T16:16:55+02:00
Українські Новини
На Закарпатті потяг врізався у вантажівку, є загиблий

На Закарпатті потяг врізався у вантажівку, є загиблий

Ольга Фандорина
Потяг врізався у вантажівку. Фото: 0312.ua
Потяг врізався у вантажівку. Фото: 0312.ua

У Закарпатській області на в'їзді в місто Тячів пасажирський поїзд сполученням Київ – Солотвино врізався у вантажівку. Інцидент стався в понеділок близько полудня. Про це повідомляє місцеве видання 0312.ua 27 січня. Mukachevo.net з посиланням на дані місцевої поліції інформує, що зіткнулася з потягом ассенизаторская машина.

За даними очевидця Олега Васильєва, в кабіні вантажівки знаходилися три людини, з яких один загинув. Рух поїздів на ділянці Тячів – Буштино заблоковано. Інформації про загиблих у них немає, але відомо, що постраждали дві людини.

Потяг врізався у вантажівку. Фото: 0312.uaзіткнулася З потягом ассенизаторская машина. Фото: 0312.ua

Потяг врізався у вантажівку. Фото: 0312.uaПоїзд врізався у вантажівку. Фото: 0312.ua

Як повідомляли Українські Новини, поїзд Київ-Ворохта зійшов з рейок з-за зіткнення з вантажівкою.

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