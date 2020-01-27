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27 січня 2020, понеділок, 12:47 8
Суспільство 2020-01-27T12:57:22+02:00
Українські Новини
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні

Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні

Елена Новикова
Бабин Яр, День пам'яті жертв Голокосту, Траур, Шість мільонів сердець
Траур в Україні. Фото: hyser
Траур в Україні. Фото: hyser

З 2012 року, згідно з постановою Верховної Ради України "Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру, щороку 27 січня в Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту. У 2020 році майже у всіх містах країни пройде акція "Шість мільйонів сердець", повідомляють Українські Новини.

У 2005 році була прийнята резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка поклала початок міжнародному вшануванню загиблих в результаті Голокосту 1933-1945 років. Її співавторами стали майже 100 держав. Україна була однією з країн-ініціаторів підписання цього документа.

Оголосивши 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту, Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актів геноциду і охороняти, як пам'ятники історії, місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

Серед 6 мільйонів загиблих від нацистської політики терору євреїв понад 1,5 мільйона були громадянами України. Адже у часи німецької окупації в роки Другої світової війни Україна стала одним з центрів масових переслідувань і масових страт ервейского народу.

27 січня пройде Всеукраїнська акція пам'яті жертв Голокосту "Шість мільйонів сердець". В пам'ять про шість мільйонів жертв Голокосту запалять шість свічок.

Церемонії пройдуть у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Чернівцях, Білій Церкві, Маріуполі, Кропивницькому, Чернівцях та інших містах України.

Крім основних церемоній і покладання квітів та каміння (по єврейським традиціям) до меморіалів, в різних містах пройдуть численні пам'ятні виставки, лекції, бесіди, вистави і зустрічі з вижили в Голокост і Праведниками, які їх рятували.

Також у цей день Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нагадує про те, що телерадіоорганізації зобов'язані змінити програму передач, згідно вравилам мовлення у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні відкриють меморіал "Бабин Яр" до 2021 року.

Також 26 січня Володимир Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в польському Освенцімі з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору.

 

 

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