"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії

Адвокат Петро Бойко вважає, що Україна вже пройшла етап, коли в судах інтереси громадян захищали як адвокати, так і непрофесійні юристи. На його думку, громадяни так чи інакше будуть віддавати перевагу послугам професійних адвокатів.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Адвокати розуміють, що громадяни в будь-якому випадку будуть звертатися до професіоналів для захисту своїх прав у судах, незалежно від того, які рішення і закони прийме владу. В історії української судової системи вже був етап, коли суддям у судових засіданнях доводилося мати справу зі звичайними юристами, і цей досвід був сумний. Власне, в тому числі і з цієї причини була введена так звана адвокатська монополія. А потім прийшла нинішня влада і стала приймати рішення, що руйнують те, що будувалося роками", - зазначив він.

На його думку, проти адвокатської монополії виступають люди, які не пов'язані з адвокатською професією або ж ті, кому не вдалося отримати заповітний адвокатський статус.

Їх "хвилює відповідальність, бояться, що їх можуть вигнати, позбавити свідоцтва".

"Якщо у нас піднімається питання щодо неналежної професійної допомоги, то давайте краще розбиратися в правозахисному інституті адвокатури і приводити його до належної діяльності, а так ми повинні мати можливість надавати правову допомогу людям - невдахам, тобто людям, які не можуть скласти іспити, або ж людям, які не хочуть підкорятися певним правилам етики, які встановлює професійний цех. Тобто тим, хто не бажає дотримуватися певного професійного стандарту. І це називається свобода надання правових послуг", - зазначив Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, віце-президент Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій вважає, що скасування адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту.