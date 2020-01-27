підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 12:40 9
Судова влада 2020-01-27T12:44:14+02:00
Українські Новини
"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії

"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії

Жора Шокин
Адвокатура, Адвокат, Бойко, адвокатська монополія, Законопроект, Верховна Рада, Конституція України
Адвокат Петро Бойко
Адвокат Петро Бойко

Адвокат Петро Бойко вважає, що Україна вже пройшла етап, коли в судах інтереси громадян захищали як адвокати, так і непрофесійні юристи. На його думку, громадяни так чи інакше будуть віддавати перевагу послугам професійних адвокатів.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Адвокати розуміють, що громадяни в будь-якому випадку будуть звертатися до професіоналів для захисту своїх прав у судах, незалежно від того, які рішення і закони прийме владу. В історії української судової системи вже був етап, коли суддям у судових засіданнях доводилося мати справу зі звичайними юристами, і цей досвід був сумний. Власне, в тому числі і з цієї причини була введена так звана адвокатська монополія. А потім прийшла нинішня влада і стала приймати рішення, що руйнують те, що будувалося роками", - зазначив він.

На його думку, проти адвокатської монополії виступають люди, які не пов'язані з адвокатською професією або ж ті, кому не вдалося отримати заповітний адвокатський статус.

Їх "хвилює відповідальність, бояться, що їх можуть вигнати, позбавити свідоцтва".

"Якщо у нас піднімається питання щодо неналежної професійної допомоги, то давайте краще розбиратися в правозахисному інституті адвокатури і приводити його до належної діяльності, а так ми повинні мати можливість надавати правову допомогу людям - невдахам, тобто людям, які не можуть скласти іспити, або ж людям, які не хочуть підкорятися певним правилам етики, які встановлює професійний цех. Тобто тим, хто не бажає дотримуватися певного професійного стандарту. І це називається свобода надання правових послуг", - зазначив Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, віце-президент Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій вважає, що скасування адвокатської монополії позбавить більшість громадян професійного захисту.

 

Більше новин про: Адвокатура Адвокат Бойко адвокатська монополія Законопроект Верховна Рада Конституція України

Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом
Новини
Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці" 12:53
Податківці виставили металургам претензії з "нікчемним" операцій з брухтом на 10 млрд гривень, – Каленков 12:48
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії 12:40
НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку Бахматюка 12:35
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
більше новин
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом 08:51
більше новин
Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok