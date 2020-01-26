Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі

Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з колишніми в'язнями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.



В перший день робочого візиту до Польщі Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.



На заході були присутні колишні в'язні концтабору та їх сім'ї.

Колишні в'язні та їхні сім'ї. Фото: Facebook/Офіс Президента

У своєму виступі глава держави зазначив, що для нього велика честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост і перебування в концтаборі.



Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані в книжках, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримувати сльози.



Зеленський зазначив, що ці спогади сповнені болю, смутку, страху, але і боротьби, надії і неосяжної людської мудрості.



"Я впевнений, що сьогодні це - завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародне співтовариство має об'єднатися і не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму", - підкреслив Президент.



Також глава держави підкреслив, що Голокост - це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства, і закликав пам'ятати про цю сторінку історії і ніколи не допустити її повторення.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпочав візит до Польщі для участі в пам'ятних заходах до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.