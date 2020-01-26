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26 січня 2020, неділя, 22:15 9
Зовнішня політика 2020-01-26T22:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі

Зеленський зустрівся з колишніми в'язнями концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі

Валерия Драгомирова
Аушвіц-Біркенау, Польща, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з колишніми в'язнями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау у Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

В перший день робочого візиту до Польщі Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

На заході були присутні колишні в'язні концтабору та їх сім'ї.

Колишні в'язні та їхні сім'ї. Фото: Facebook/Офіс ПрезидентаКолишні в'язні та їхні сім'ї. Фото: Facebook/Офіс Президента

У своєму виступі глава держави зазначив, що для нього велика честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост і перебування в концтаборі.

Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані в книжках, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримувати сльози.

Зеленський зазначив, що ці спогади сповнені болю, смутку, страху, але і боротьби, надії і неосяжної людської мудрості.

"Я впевнений, що сьогодні це - завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародне співтовариство має об'єднатися і не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму", - підкреслив Президент.

Також глава держави підкреслив, що Голокост - це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства, і закликав пам'ятати про цю сторінку історії і ніколи не допустити її повторення.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розпочав візит до Польщі для участі в пам'ятних заходах до 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

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